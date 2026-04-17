Puertos de Sudamérica, en vigilancia extrema ante auge del tráfico de cocaína

Viernes 17 de abril de 2026

Los principales puertos marítimos de Sudamérica enfrentan una vigilancia sin precedentes ante el incremento del tráfico de cocaína hacia mercados internacionales, en un contexto donde autoridades reconocen que las estrategias de contención siguen siendo insuficientes frente a la capacidad de adaptación del crimen organizado.

En terminales clave como el Puerto de Santos, considerado el más activo de América Latina, se han intensificado operativos con drones, escáneres con inteligencia artificial, perros rastreadores y presencia militar. Sin embargo, agentes en campo describen la situación como una constante persecución sin resultados definitivos.

“Descubrimos una ruta y ellos cambian a otra”, señaló personal aduanal, al evidenciar la rapidez con la que los grupos delictivos modifican sus métodos.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción mundial de cocaína alcanzó niveles récord, con 3,708 toneladas en 2023, mientras que el consumo global asciende a 25 millones de personas.

La mayor parte de la droga se produce en Colombia, Bolivia y Perú, y es trasladada hacia puertos estratégicos como el Puerto de Guayaquil y Santos, donde suele ocultarse en cargamentos legales como alimentos, papel o cuero.

Especialistas advierten que el modelo de tráfico es altamente rentable: producir un kilogramo de cocaína cuesta alrededor de 2,000 dólares, pero puede venderse por más de 20 veces esa cantidad en mercados como Estados Unidos y Europa.

En este contexto, la política impulsada por el expresidente Donald Trump ha endurecido las acciones contra el narcotráfico, incluyendo operativos marítimos contra embarcaciones sospechosas. No obstante, expertos cuestionan su efectividad al considerar que estas medidas impactan principalmente en niveles bajos de la cadena criminal.

Además, organizaciones delictivas han diversificado sus rutas hacia países con menor vigilancia, como Guyana y Surinam, así como hacia nuevos mercados en Asia y Australia, donde los márgenes de ganancia son mayores.

Pese al fortalecimiento de la vigilancia y cooperación internacional, autoridades reconocen que el tráfico de cocaína sigue siendo un fenómeno difícil de contener, impulsado por la alta demanda global y las condiciones económicas en las regiones productoras.