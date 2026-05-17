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Lunes 18 de mayo de 2026

Pumas elimina a Pachuca y avanza a la gran final del Clausura 2026

Pumas UNAM se convirtió en el segundo finalista del torneo Clausura 2026 tras derrotar 1-0 a Pachuca en el partido de vuelta de las semifinales disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

Con una anotación de Jordan Carrillo en la segunda mitad, el conjunto universitario igualó el marcador global 1-1 y consiguió su pase a la serie por el campeonato gracias a su mejor posición en la tabla general.

Durante la primera mitad, ambos equipos generaron oportunidades ofensivas, aunque ninguno logró abrir el marcador en un duelo que se mantuvo cerrado.

Fue hasta el minuto 56 cuando Jordan Carrillo apareció dentro del área para marcar el único gol del encuentro y desatar la celebración en Ciudad Universitaria.

Tras la anotación, Pachuca adelantó líneas en busca del empate que le otorgara el boleto a la final, pero la defensa universitaria logró contener la presión en los minutos finales.

Con este resultado, Pumas UNAM regresa a una final de Liga MX después de varios años y enfrentará a Cruz Azul en la disputa por el título del Clausura 2026.

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