Putin propone reunión con Trump y Xi para negociar salida a la guerra en Ucrania

Lunes 19 de octubre de 2026

Moscú.– El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso celebrar el próximo mes una reunión con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, con el objetivo de explorar una salida negociada a la guerra en Ucrania.

De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones, la propuesta habría sido planteada durante una llamada entre Putin y Trump el pasado 9 de octubre, aunque hasta el momento el mandatario estadounidense no habría aceptado participar.

El Kremlin confirmó que existen conversaciones sobre la posibilidad del encuentro, pero aclaró que todavía no hay un acuerdo definitivo ni una agenda establecida.

Moscú habría planteado aprovechar la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, como escenario para las conversaciones.

Una eventual negociación entre Rusia, Estados Unidos y China sin la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky podría generar fuertes cuestionamientos de Ucrania y sus aliados europeos, debido a que se discutiría el futuro del conflicto sin representación directa de Kiev.

Para China, el encuentro también representaría una oportunidad para reforzar su papel como interlocutor y eventual mediador entre Washington y Moscú.