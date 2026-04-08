¿Qué alimentos pueden ayudarte a dormir mejor? Esto dice la ciencia

Miércoles 8 de abril de 2026

Si alguna vez bebiste leche tibia antes de dormir o viste la tendencia del “cóctel para chicas dormilonas” en redes sociales, conoces lo atractivo que resulta encontrar la comida o bebida perfecta para conciliar el sueño. Sin embargo, especialistas advierten que la investigación sobre el tema aún es limitada y que no existe un alimento milagroso que garantice una noche perfecta.

Lo que sí está comprobado es que tanto la dieta diaria como los patrones de alimentación influyen directamente en la calidad del sueño.

Expertos como Marie-Pierre St-Onge, profesora de medicina nutricional en la Universidad de Columbia, señalan que algunos estudios pequeños han encontrado beneficios al consumir alimentos específicos antes de acostarse. Ensayos clínicos mostraron que quienes bebieron jugo de cereza ácida dos veces al día durmieron más y despertaron menos durante la noche, en comparación con un placebo. Resultados similares se observaron en investigaciones con tomates crudos, kiwis o nueces.

No obstante, muchos de estos estudios presentan limitaciones: fueron realizados con grupos pequeños y específicos, algunos no incluyeron placebos y varios fueron financiados por la industria, lo que podría sesgar resultados. Aun así, ciertos alimentos parecen tener sentido fisiológico, ya que contienen melatonina —la hormona que regula el sueño— o triptófano, un aminoácido esencial para producirla.

Las cerezas ácidas, el kiwi, los tomates, las nueces, la avena, el arroz, las semillas de girasol, los pistachos y algunos hongos figuran entre las fuentes naturales de melatonina. También el pavo, el pollo, el pescado, el queso, el tofu y las alubias blancas son ricos en triptófano, aunque no se ha demostrado de forma definitiva que su consumo mejore el sueño.

Más allá de alimentos aislados, la evidencia apunta a que la dieta completa tiene mayor relevancia. Investigaciones internacionales muestran que quienes consumen con regularidad más frutas, verduras, cereales integrales, fibra y grasas saludables reportan mejor descanso que quienes siguen una alimentación más rica en ultraprocesados o azúcares. También se ha encontrado una asociación entre la dieta mediterránea y menos síntomas de insomnio.

Aunque estos estudios no prueban causalidad, especialistas sugieren que los alimentos antiinflamatorios, y nutrientes como folato, magnesio, zinc y vitamina B6 —clave en la producción de melatonina— pueden influir positivamente en el sueño.

En contraste, investigaciones han identificado que una dieta alta en grasas saturadas, azúcares y ultraprocesados está vinculada con mayor riesgo de insomnio. La mala alimentación puede generar inflamación o desplazar alimentos beneficiosos, y a su vez, dormir mal incrementa el deseo por opciones poco saludables, creando un ciclo difícil de romper.

De cara a la noche, se recomienda evitar comidas picantes o muy grasosas para prevenir la acidez y los despertares nocturnos. Los alimentos salados también pueden incrementar la sed y, con ello, las interrupciones del sueño. Asimismo, controlar el consumo de cafeína, especialmente en la tarde, puede marcar la diferencia, ya que la capacidad de procesarla disminuye con la edad.

En síntesis, no existe un alimento mágico para dormir mejor, pero una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y alimentos naturales, acompañada de hábitos saludables, puede sentar las bases para un descanso más profundo y reparador.