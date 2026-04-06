“Que no se pasen de lanza”: Sheinbaum advierte a gasolineros por aumentos injustificados en precio de la Magna

Lunes 6 de abril de 2026

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió este lunes que los incrementos injustificados en el precio de la gasolina Magna por parte de algunos expendedores carecen de fundamento, ya que el Gobierno Federal continúa aplicando estímulos fiscales para amortiguar el impacto del alza internacional del petróleo.

Sheinbaum detalló que dichos apoyos representan un costo de dos mil millones de pesos semanales para la Federación, con el fin de evitar que el precio al público se dispare. Por ello, hizo un llamado directo a los gasolineros: “Que no se pasen de lanza”, subrayando que no existe razón para elevar los precios por encima de lo autorizado.

Durante su conferencia matutina, la presidenta señaló que, aunque existe la posibilidad de aplicar sanciones a quienes incurran en prácticas que afecten a los consumidores, antes de llegar a ese punto podrían retomar la estrategia de colocar mantas informativas en las estaciones con los precios más altos, como medida de presión pública.

En cuanto al diésel, Sheinbaum recordó que el acuerdo con los expendedores establece mantener el litro en 28.80 pesos, cifra que, reconoció, sigue siendo elevada para los usuarios, especialmente para el sector productivo.

La mandataria reiteró que la prioridad del Gobierno Federal es proteger la economía de los hogares y evitar abusos en el precio de los combustibles, por lo que se mantendrá la vigilancia en estaciones de servicio de todo el país.