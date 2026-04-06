México

27.27°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 6 de abril de 2026

“Que no se pasen de lanza”: Sheinbaum advierte a gasolineros por aumentos injustificados en precio de la Magna

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió este lunes que los incrementos injustificados en el precio de la gasolina Magna por parte de algunos expendedores carecen de fundamento, ya que el Gobierno Federal continúa aplicando estímulos fiscales para amortiguar el impacto del alza internacional del petróleo.

Sheinbaum detalló que dichos apoyos representan un costo de dos mil millones de pesos semanales para la Federación, con el fin de evitar que el precio al público se dispare. Por ello, hizo un llamado directo a los gasolineros: “Que no se pasen de lanza”, subrayando que no existe razón para elevar los precios por encima de lo autorizado.

Durante su conferencia matutina, la presidenta señaló que, aunque existe la posibilidad de aplicar sanciones a quienes incurran en prácticas que afecten a los consumidores, antes de llegar a ese punto podrían retomar la estrategia de colocar mantas informativas en las estaciones con los precios más altos, como medida de presión pública.

En cuanto al diésel, Sheinbaum recordó que el acuerdo con los expendedores establece mantener el litro en 28.80 pesos, cifra que, reconoció, sigue siendo elevada para los usuarios, especialmente para el sector productivo.

La mandataria reiteró que la prioridad del Gobierno Federal es proteger la economía de los hogares y evitar abusos en el precio de los combustibles, por lo que se mantendrá la vigilancia en estaciones de servicio de todo el país.

Gaza Colgante 9% de avance y 2 mil toneladas de acero para para conectar Periférico y Teófilo Borunda

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Derriban avioneta en Guadalupe y Calvo; buscan la aeronave en zona serrana

Declaración anual 2026: quién debe presentarla antes del 30 de abril y qué multas aplican

¿Por qué volver a la Luna? Las nuevas razones detrás de la carrera espacial del siglo XXI

Puentes Chihuahua-Aldama/Fuerza Aérea y Nogales/Industrias avanzan 56% en construcción
Buzos del Ejército buscan a mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa
Vinculan a tres por desaparición de personas
Localizan a hombre ejecutado en carretera Creel-San Juanito, Bocoyna
BMA urge al Gobierno federal a aceptar colaboración internacional sobre desaparecidos
INE elimina más de 160 mil afiliaciones de Morena por falta de autenticidad
IMSS informa cómo actuar si faltan medicamentos en recetas de hospitales públicos
Capacitan a funcionarios de 19 municipios en modernización catastral en Cuauhtémoc

Municipios

Más Noticias

Chínipas registra la temperatura más alta del estado: 37.3 °C
Audiencia constitucional por caso del relleno sanitario podría finalmente realizarse el 9 de abril: Secretaría del Ayuntamiento
Sobreviven ataque armado y aterrizaje forzoso en la Sierra de Chihuahua