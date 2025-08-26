Qué significa el regreso de Checo Pérez con Cadillac a la F1?

Martes 26 de agosto de 2025

Chihuahua, México. Después de un breve receso forzado al terminar su etapa con Red Bull al cierre de la temporada 2024, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez hace oficialmente su gran regreso a la Fórmula 1. Lo hace de la mano de Cadillac, la nueva escudería estadounidense que debutará en el Mundial en la temporada 2026.

La confirmación llega tras meses de especulación. Fuentes como ESPN Deportes detallan que Pérez cerró un acuerdo multianual con Cadillac, en el que se convierte en uno de los dos pilotos titulares del equipo. Su nombramiento se dará a conocer oficialmente antes del Gran Premio de los Países Bajos

Además de Pérez, Cadillac anunció su alineación completa: el finlandés Valtteri Bottas, múltiple ganador de Grandes Premios y ex piloto de Mercedes y Sauber, se une como compañero de “Checo” en esta emocionante nueva etapa

Lo que significa este regreso

Para Checo Pérez, este nuevo desafío representa "una enorme responsabilidad" y la oportunidad de construir un equipo desde sus cimientos, con la ambición de posicionar a Cadillac como una referencia del continente americano en la máxima categoría

Cadillac apuesta claramente por la experiencia y liderazgo. Pérez suma 281 Grandes Premios, 6 victorias, 3 poles y un subcampeonato mundial (2023), mientras que Bottas añade otros 10 triunfos y una trayectoria consolidada en equipos campeones

Las declaraciones del CEO de Cadillac F1, Dan Towriss, subrayan la apuesta por una dupla probada:

“Su experiencia y liderazgo son justo lo que necesitamos”.