Quedan 234 desarrollos por recibir; Sindicatura impulsa última etapa para su municipalización

Viernes 11 de septiembre de 2026

La Síndica Municipal Olivia Franco informó que de los 431 desarrollos pendientes de recibir con los que inició el programa, actualmente quedan 234, luego de los trabajos realizados para abatir un rezago acumulado durante administraciones anteriores.

Franco explicó que originalmente se tenían expedientes que se remontaban hasta 1993, mientras que actualmente los casos más antiguos pendientes corresponden aproximadamente al año 2004.

La Síndica señaló que el avance alcanzado ha permitido entrar en una última etapa del proceso, en la que diversas acciones deberán continuar directamente en manos del Ayuntamiento.

Explicó que en conjunto con Desarrollo Urbano y Mantenimiento Urbano atendieron convocatorias y acercamientos con los desarrolladores para impulsar el cumplimiento de sus obligaciones. Algunos atendieron los llamados, mientras que en aquellos casos donde no ocurrió así se solicitó avanzar en la aplicación de las garantías correspondientes.

De esta manera, aclaró que la recepción y municipalización de los desarrollos es facultad de Desarrollo Urbano, mientras que la Sindicatura impulsó el programa y realizó las acciones necesarias para avanzar en la solución del rezago.

Franco reconoció además que existen obligaciones cuyo cumplimiento no necesariamente está al alcance de los desarrolladores. Como ejemplo mencionó la conformación de comités de vecinos, responsabilidad que anteriormente recaía en ellos.

Explicó que hace cerca de dos años se solicitó una reforma para retirarles dicha obligación y trasladarla a Desarrollo Humano, al considerar que la propia administración también debe asumir las tareas que le corresponden y facilitar el cumplimiento de los desarrolladores.

La Síndica Municipal detalló que para esta última etapa se busca que el Ayuntamiento autorice un procedimiento excepcional que permita recibir y municipalizar aquellos desarrollos que acrediten un avance mínimo del 90% en el cumplimiento de sus obligaciones.

Entre los aspectos considerados se encuentran banquetas, áreas verdes, alumbrado y el resto de la infraestructura exigible para concretar su entrega.

Franco explicó que existen desarrollos con pendientes de hace 15 o 20 años, lo que genera dificultades para recuperar algunas actas y documentos debido a los cambios de funcionarios y directivos ocurridos con el paso del tiempo, tanto en dependencias gubernamentales como en las propias empresas.

Indicó que existen casos en los que es evidente que servicios como la electrificación y el agua potable ya se encuentran funcionando, pero persisten obstáculos documentales para concluir formalmente los procesos.

“Tenemos que ajustar a la realidad y auxiliarles”, señaló Olivia Franco al explicar la necesidad de establecer este mecanismo extraordinario.

La aplicación del procedimiento dependerá de la aprobación del Pleno del Ayuntamiento. La iniciativa fue presentada a principios de año y actualmente se encuentra en análisis de las Comisiones Unidas de Gobernación y Desarrollo Urbano.

La Síndica confió en que la propuesta avance y sea aprobada por el Pleno, con el objetivo de facilitar la recepción de más desarrollos y continuar abatiendo un rezago que se ha acumulado durante años en el municipio.