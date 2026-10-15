¿Quién dirige la Iglesia mientras el papa León se recupera de su cirugía?

Jueves 15 de octubre de 2026

El Vaticano no contempla la figura de un “papa suplente”; León continúa al frente mientras la estructura de la Santa Sede mantiene las operaciones cotidianas

Mientras el papa León se recupera de una cirugía pulmonar, surge una interrogante sobre quién dirige a la Iglesia católica durante los periodos en los que el pontífice se encuentra hospitalizado o temporalmente incapacitado.

La respuesta es que no existe un “papa suplente”. El pontífice mantiene formalmente sus atribuciones y, mientras su condición lo permita, las decisiones que requieran su autorización pueden ser llevadas hasta el hospital.

El martes, León permaneció alrededor de 90 minutos bajo anestesia general durante una intervención para retirar un nódulo pulmonar. Su recuperación avanza de acuerdo con lo previsto por sus médicos y el Vaticano anticipa que podría regresar en aproximadamente una semana.

Durante su hospitalización, el funcionamiento cotidiano de la Santa Sede continúa a través de su amplia estructura administrativa, encabezada en buena medida por la Secretaría de Estado y el cardenal Pietro Parolin.

Las distintas dependencias del Vaticano mantienen sus actividades en áreas como relaciones internacionales, evangelización, clero, educación, economía y administración, sin necesidad de que otra persona asuma temporalmente las facultades papales.

El derecho de la Iglesia establece procedimientos específicos cuando un papa muere o renuncia, pero no contempla actualmente un mecanismo equivalente para sustituirlo temporalmente en caso de enfermedad grave, pérdida de conciencia prolongada o coma.

La situación ha sido discutida durante décadas. Las frecuentes hospitalizaciones de Juan Pablo II y el deterioro de su salud por la enfermedad de Parkinson alimentaron el debate sobre qué ocurriría ante una incapacidad prolongada.

El deterioro físico también fue uno de los factores considerados en la histórica decisión de Benedicto XVI de renunciar al pontificado en 2013.

En el caso de León, el Vaticano informó que el pontífice ha comenzado a caminar, realiza ejercicios respiratorios, se alimenta con normalidad y se encuentra “de buen humor”.

Los resultados histológicos del tumor retirado todavía se encuentran pendientes y podrían tardar en conocerse. Pese a la cirugía, hasta ahora se mantiene en consideración el viaje del pontífice a Sudamérica previsto para el próximo mes.

Antes de someterse a la intervención, León realizó además nombramientos relevantes dentro de la estructura eclesiástica, entre ellos el del cardenal Luis Antonio Tagle como decano del Colegio Cardenalicio, una posición especialmente importante durante una eventual transición papal.

Por ahora, sin embargo, León sigue siendo quien gobierna la Iglesia católica, mientras la maquinaria administrativa del Vaticano continúa funcionando durante su recuperación.