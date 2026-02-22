México

Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

“El Mencho” es el alias de Nemesio Oseguera Cervantes, fue uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos.

Fue identificado como líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que surgió alrededor de 2010 y que se expandió rápidamente en distintos estados del país.

Datos clave:

Nació en Michoacán en 1966.

Fue policía municipal antes de involucrarse en el narcotráfico.

Es señalado por autoridades de México y EE. UU. por delitos como tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero.

El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa millonaria por información que lleve a su captura.

Se le consideraba uno de los principales generadores de violencia vinculada al crimen organizado en la última década en México.

Ejército mexicano abate a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

