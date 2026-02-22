Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

13.46°C
“El Mencho” es el alias de Nemesio Oseguera Cervantes, fue uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos.
Fue identificado como líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que surgió alrededor de 2010 y que se expandió rápidamente en distintos estados del país.
Datos clave:
Nació en Michoacán en 1966.
Fue policía municipal antes de involucrarse en el narcotráfico.
Es señalado por autoridades de México y EE. UU. por delitos como tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero.
El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa millonaria por información que lleve a su captura.
Se le consideraba uno de los principales generadores de violencia vinculada al crimen organizado en la última década en México.
