Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

Domingo 22 de febrero de 2026

“El Mencho” es el alias de Nemesio Oseguera Cervantes, fue uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos.

Fue identificado como líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que surgió alrededor de 2010 y que se expandió rápidamente en distintos estados del país.

Datos clave:

Nació en Michoacán en 1966.

Fue policía municipal antes de involucrarse en el narcotráfico.

Es señalado por autoridades de México y EE. UU. por delitos como tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero.

El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa millonaria por información que lleve a su captura.

Se le consideraba uno de los principales generadores de violencia vinculada al crimen organizado en la última década en México.