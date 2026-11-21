Sábado 21 de noviembre de 2026

Guasave, Sinaloa.— Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, volvió a colocarse en el centro de la atención nacional tras los reportes sobre su presunta detención durante un operativo de fuerzas federales realizado la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

Nacido el 19 de junio de 1982, Meza Flores es identificado por las autoridades estadounidenses como líder de una organización criminal conocida como el Cártel de Guasave, vinculada históricamente con los Beltrán Leyva y con operaciones en el norte de Sinaloa.

Su trayectoria dentro del crimen organizado se relaciona con el tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, además de disputas por el control de rutas estratégicas para el trasiego de drogas.

Durante años, su organización ha sido señalada como una de las estructuras criminales con mayor presencia en municipios del norte sinaloense, particularmente en Guasave y sus alrededores.

Uno de los diez más buscados por el FBI

En febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) incorporó a “El Chapo Isidro” a su lista de los diez fugitivos más buscados, debido a las acusaciones que enfrenta por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas de fuego.

Las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera lograr su arresto o condena, convirtiéndolo en uno de los objetivos prioritarios de sus agencias de seguridad.

A diferencia de otros líderes criminales que alcanzaron notoriedad pública, Meza Flores ha mantenido un perfil relativamente discreto, pese a la influencia que las autoridades le atribuyen dentro de las organizaciones del narcotráfico.

Reportan su captura tras enfrentamientos en Sinaloa

La noche del viernes 20 de noviembre de 2026, un operativo federal en Guasave provocó enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos, generando una intensa movilización de elementos de seguridad.

En medio de estos acontecimientos comenzaron a circular versiones sobre la presunta captura de “El Chapo Isidro”, aunque inicialmente no existía una confirmación oficial definitiva sobre su identidad.

De confirmarse su detención, representaría un golpe significativo contra una de las estructuras criminales con mayor trayectoria en el norte de Sinaloa y un avance relevante en la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos.