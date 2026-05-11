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Lunes 11 de mayo de 2026

¿Quien es Héctor Francisco Ochoa Moreno?

Héctor Francisco Ochoa Moreno es un político y exfuncionario público de Chihuahua que ha estado envuelto en diversas controversias legales y administrativas, principalmente relacionadas con su desempeño en áreas de comunicación social y su posterior nombramiento en órganos legislativos federales.

A continuación, se detallan los puntos clave de su trayectoria y los señalamientos en su contra:

1. Trayectoria en el Servicio Público

Su cargo de mayor relevancia a nivel local fue como Coordinador de Comunicación Social del Municipio de Chihuahua durante la administración del exalcalde Javier Garfio Pacheco (2013-2016).

2. Denuncias por Corrupción y Uso Ilegal de Facultades

En 2015, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Los puntos centrales de la acusación incluyen:

Conflicto de Intereses: Se le acusó de haber beneficiado a su propia empresa, la persona moral Todo es Política Noticias S.A. de C.V., con contratos de publicidad oficial mientras él mismo era el titular de Comunicación Social.

Irregularidades Financieras: Tras la salida de Javier Garfio y la llegada de una administración interina, se reportó un faltante de aproximadamente 20 millones de pesos en el área que Ochoa dirigía, los cuales no fueron debidamente justificados.

Uso Ilegal de Atribuciones: La denuncia señalaba que firmó contratos con dependencias como la Junta Municipal de Aguas y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) fungiendo simultáneamente como representante legal de su medio de comunicación y como funcionario público.

3. Controversia en el Canal del Congreso

En 2019, bajo la gestión del entonces senador Cruz Pérez Cuéllar, Ochoa Moreno fue designado como Defensor de Audiencia del Canal del Congreso de la Unión. Este nombramiento fue duramente criticado por diversos sectores debido a:

Falta de Título y Cédula Profesional: Investigaciones periodísticas revelaron que no contaba con una cédula profesional registrada ante la SEP, lo cual era un requisito indispensable establecido en la convocatoria oficial.

Perfil Técnico: Se cuestionó que su perfil no era el de un periodista o experto en derecho a la información, sino el de un operador político con antecedentes penales en investigación.

4. Perfil Político

A lo largo de su carrera, se le ha vinculado con grupos políticos dentro del PRI (durante el sexenio de César Duarte y la alcaldía de Garfio) y posteriormente con figuras de Morena en el estado, lo que le permitió acceder a posiciones en el ámbito federal a pesar de los señalamientos en Chihuahua.

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