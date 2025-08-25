¿Quién es quién en los útiles? Exhibe PROFECO precios

Lunes 25 de agosto de 2025

El procurador federal del consumidor, César Iván Escalante Ruiz, presentó este lunes la lista sugerida de útiles escolares de la Nueva Escuela Mexicana, con precios mínimos y máximos registrados entre el 11 y 15 de agosto de 2025 en distintos establecimientos del país, a fin de orientar a las familias en sus compras de regreso a clases.

“Queremos presentarles la lista sugerida de útiles escolares, precios mínimos y precios máximos; depende de la ciudad y del establecimiento”, explicó el titular de Profeco. Detalló que para primer y segundo grado de primaria, el costo total de la lista básica va de $203.87 hasta $418.80, con un promedio de $305.70; mientras que para tercer grado asciende a un rango de $223.68 a $454.81, con un promedio de $333.27.

En el caso de cuarto a sexto grado de primaria, los precios se ubican entre $237.68 y $493.82, con promedio de $354.74. Para secundaria, el costo mínimo fue de $295.04 y el máximo de $598.82, con un promedio de $436.27. “Aparecen en el estudio las marcas, las ubicaciones, los establecimientos y los precios de más de 689 productos que estamos monitoreando en esta temporada”, precisó Escalante.

El procurador recordó que la Revista del Consumidor de agosto incluye un estudio de calidad sobre chocolates en polvo y polvos sabor a chocolate, donde se advierte que algunos productos contienen aditivos no recomendables para niños pese a su presentación atractiva. “Es importantísimo que ustedes revisen efectivamente lo que están comprando”, subrayó.

Finalmente, Escalante recomendó a las y los consumidores usar la herramienta Quién es Quién en los Precios, disponible en la página de Profeco, para comparar y ahorrar: “Consulta dónde puedes obtener la canasta básica en menos de 910 pesos, revisa el precio promedio nacional de la gasolina y conoce los precios mínimos y máximos de útiles escolares”.