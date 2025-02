Quiere MORENA recurso del Infonavit: PAN

Lunes 17 de febrero de 2025

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, aseguró que con la reforma a la Ley de Infonavit, “Morena quiere controlar el recurso de los trabajadores”, 2.4 billones de pesos.

Esto lo comentó durante una rueda de prensa, en donde también aseguró iniciarán una defensa legal, pues es un acto “sin precedentes”, “la 4T demostró que no puede”, comentó.

La calificó como el mayor atraco que se “ha vivido en este país”.

Detalló sobre el tema Chávez Madrid, que las cámaras empresariales, emitieron su postura y manifestaron que la reforma “no garantiza el acceso a la vivienda”, y agregó “no es recurso de ellos (Morena), están tomando el control del Infonavit para hacer uso del recurso como les convenga, porque la reforma obedece a su estructura”, mencionó el legislador panista.

Agregó “es un paso que ha dado Morena que no puedo creer, arrebatar los recursos que no son de ellos, hoy tienen el control total de esos fondos. No vamos a dejar desprotegidos a los trabajadores”, y argumentó que una vez publicada la reforma, iniciarán una defensa legal.