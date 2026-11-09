“R2”, detenido en Jalisco, operaba directamente para “El Mencho” en el CJNG

Lunes 9 de noviembre de 2026

México.- Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, detenido el domingo 8 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, fue identificado por autoridades federales desde 2012 como uno de los principales operadores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y del Ejército Mexicano, Álvarez Ayala tenía entre sus principales funciones dirigir células criminales, conseguir vehículos para operaciones ilícitas y coordinar el envío de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Su participación dentro del CJNG estaba relacionada con una estructura familiar integrada por sus hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, y Jesús Santiago, conocido como “R3”, quienes también fueron identificados como operadores de la organización criminal.

Según los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, los tres recibían instrucciones de la estructura encabezada por “El Mencho”, mientras que Rafael y Ramón colaboraban directamente en actividades de narcotráfico internacional.

Antecedentes de detenciones y sentencias

El 6 de septiembre de 2012, Rafael Álvarez Ayala fue detenido por primera vez durante un operativo militar realizado en Zapopan, Jalisco, junto con su hermano Jesús Santiago y otros integrantes de la organización.

De manera simultánea, elementos federales capturaron en Guadalajara a Ramón Álvarez Ayala, identificado como otro de los responsables de las operaciones del grupo criminal.

En octubre de 2016, la PGR informó que Rafael y Ramón habían sido sentenciados a 20 años de prisión por delincuencia organizada. Jesús Santiago recibió una condena similar un mes antes.

Hasta el momento, se desconocen públicamente las circunstancias jurídicas que permitieron a Rafael y Ramón recuperar su libertad.

Otro de sus hermanos, David Oliveros Álvarez Ayala, alias “R4”, fue localizado sin vida en enero de 2013 junto con otros tres hombres en Zapopan.

Por su parte, Ramón, “R1”, fue detenido nuevamente el 30 de julio de 2026, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Estados Unidos también busca procesarlo

El 26 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre una acusación federal presentada contra Rafael y Ramón Álvarez Ayala ante un tribunal del Distrito de Columbia.

Ambos fueron señalados por presunta conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina destinadas a Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego.

De acuerdo con la acusación estadounidense, los hermanos habrían operado como comandantes regionales del CJNG en Michoacán y participado en actividades de fabricación y distribución de estupefacientes entre 2004 y diciembre de 2023.

La investigación señala una presunta conspiración relacionada con al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina.

La reciente captura de “R2” representa una nueva acción de las autoridades contra la estructura operativa del CJNG, particularmente contra los grupos vinculados con el tráfico internacional de drogas y la operación de células criminales en Jalisco y Michoacán.