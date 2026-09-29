Rafael Márquez busca su primer triunfo con México ante Perú

Martes 29 de septiembre de 2026

Nueva Jersey.- Rafael Márquez intentará conseguir este martes su primera victoria como director técnico de la Selección Mexicana, cuando el Tri enfrente a Perú en un partido amistoso que servirá también para continuar evaluando jugadores de cara a los próximos compromisos internacionales.

Aunque se trata de un encuentro de preparación, México llega con la necesidad de mostrar avances en el funcionamiento colectivo y comenzar a obtener resultados positivos en el inicio del proceso de Márquez.

El exdefensa de la Selección reconoció que uno de los principales objetivos de esta fecha FIFA es observar futbolistas y ampliar las opciones rumbo a los partidos de la Nations League previstos para noviembre.

“Intentaremos sacar un equipo competitivo, mantener lo que mostramos contra Colombia. Es difícil con tan poco tiempo entre partidos que jueguen los mismos. Intentaremos ver quién está mejor, quién puede tener más minutos”, señaló Márquez.

El técnico agregó que cuenta con una base importante heredada del proceso anterior, pero también busca dar espacio a jugadores jóvenes que atraviesan por un buen momento en sus clubes.

El duelo ante Perú representa además una oportunidad para que Márquez evite convertirse en el primer entrenador de México en las últimas dos décadas que no logra ganar en sus primeros dos partidos al frente del combinado nacional.

En ese periodo, ocho de los últimos diez entrenadores del Tri ganaron en su debut. Los únicos que necesitaron un segundo partido para conseguir su primera victoria fueron Hugo Sánchez y Javier Aguirre.

Perú, por su parte, atraviesa un proceso de reconstrucción luego de varios años de resultados irregulares. La selección sudamericana no consiguió clasificarse a Qatar 2022 ni al Mundial de Norteamérica 2026 y fue eliminada en la fase de grupos de la Copa América 2024 sin obtener victorias.

Actualmente, la selección peruana es dirigida por el brasileño Mano Menezes y mantiene entre sus principales referentes a futbolistas experimentados como Gianluca Lapadula, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese.

El partido México vs. Perú se disputará en Nueva Jersey a las 19:00 horas, con transmisión por Canal 5, Canal 7, Amazon Prime Video, Claro Sports Premium y ViX+.