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Viernes 13 de noviembre de 2026

Rafael Márquez enfrenta su primera prueba oficial con México ante Jamaica

La Selección Mexicana, dirigida por Rafael Márquez, enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en lo que representa su primera prueba oficial rumbo al Mundial de 2030.

El Tricolor disputará el partido de ida este sábado 14 de noviembre en Kingston, mientras que el encuentro de vuelta se celebrará el martes 17 en Monterrey, con el objetivo de avanzar a semifinales y asegurar su clasificación a la próxima Copa Oro.

Para esta eliminatoria, Márquez contará con los regresos de **Julián Quiñones, César Montes y Jesús Manuel Corona**, quienes aportarán experiencia a un plantel que busca combinar juventud y trayectoria internacional.

La selección inició su concentración en la Riviera Maya con una convocatoria de 28 futbolistas, mientras el cuerpo técnico trabaja en la renovación generacional del equipo.

Aunque desde el Mundial de 2026 han debutado 36 jóvenes en la Liga MX, su participación continúa siendo limitada, lo que representa uno de los principales desafíos para consolidar nuevos talentos.

**México buscará superar a Jamaica y mantener sus aspiraciones de conquistar nuevamente la Liga de Naciones**, en el inicio de una etapa de preparación hacia la Copa del Mundo de 2030.

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