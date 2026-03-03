Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"

Martes 3 de marzo de 2026

El Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fue un punto clave en la investigación que permitió ubicar y capturar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), desde el aseguramiento del rancho el 18 de septiembre de 2024, las autoridades detuvieron a varios presuntos implicados, incluyendo a dos testigos protegidos: un ex integrante del Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), identificado como "Piscis", y un sicario conocido como "El Elegante".

"Piscis" detalló la estructura y los operadores clave del CJNG, incluyendo a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán ("El Sapo" o "El 090").

"El Elegante" entregó números telefónicos de miembros importantes de la organización, como "El Sandía", "La Loba", "La Trucutrú", "El Choco" y José Gregorio Lastra Hermida ("El Lastra"), líder regional en Jalisco.

El 22 de marzo de 2025, "El Lastra" fue detenido en Cuajimalpa, Ciudad de México, y posteriormente su sucesora en el reclutamiento de sicarios, Alma Rosa Rivera Martínez ("La Leona"), fue capturada el 21 de febrero en Tala, Jalisco.

El 21 de febrero de 2026, la operación final para capturar a "El Mencho" se realizó en Tapalpa, Jalisco:

El personal de fuerzas especiales y Guardia Nacional corroboró la presencia del líder del CJNG.

Los escoltas abrieron fuego, lo que derivó en un enfrentamiento violento.

Tras un segundo enfrentamiento en zona boscosa, "El Mencho" fue herido y falleció al ser trasladado a un hospital.

Esta investigación contó con la colaboración de agencias estadounidenses, que ofrecían hasta 15 millones de dólares por información sobre el capo. El Rancho Izaguirre se convirtió en el hilo conductor que permitió rastrear la cúpula del CJNG y llevar a cabo la operación final que puso fin a su liderazgo.