Rarámuri hacen historia en la UTMB de Chamonix

Lunes 31 de agosto de 2026

Chamonix, Francia.- Los corredores rarámuri Reyes Giltro Satevo Sarabeachi, originario de Guachochi, y Mauro Martín Quimare, de Batopilas, hicieron historia al completar los 174 kilómetros de la HOKA UTMB Mont-Blanc, considerada una de las competencias de ultratrail más importantes del mundo.

Ambos atletas cruzaron la meta prácticamente juntos y con la bandera de México en alto, después de recorrer el circuito alrededor del macizo del Mont-Blanc y superar un desnivel positivo acumulado de 9 mil 700 metros.

Mauro Martín Quimare concluyó la prueba en 36 horas, 4 minutos y 49 segundos, mientras que Reyes Giltro registró 36 horas, 4 minutos y 53 segundos, apenas cuatro segundos de diferencia entre ambos.

Con esta participación, Reyes y Mauro se convirtieron en los primeros corredores varones rarámuri en competir en la UTMB de Chamonix, luego de conseguir su clasificación en Chihuahua by UTMB 2025, celebrada en la Sierra Tarahumara. En aquella competencia, Mauro obtuvo el segundo lugar y Reyes el tercero en la prueba de 100 millas.

La representación chihuahuense también tuvo presencia femenina. Un día antes, Jenifer Yáñez, originaria de Guachochi, completó la prueba CCC de 107.8 kilómetros en un tiempo de 19 horas, 35 minutos y 31 segundos.

Los tres corredores contaron con el acompañamiento del Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo y del Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, como parte de la estrategia para proyectar a la Sierra Tarahumara y posicionar a la entidad como “Cuna del Trail”.

La participación de los atletas rarámuri en Francia también sirve como antesala para Chihuahua by UTMB, competencia que regresará en octubre a las Barrancas del Cobre como parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura Chihuahua 2026.

Más allá de los tiempos registrados, la actuación de Reyes, Mauro y Jenifer volvió a colocar la tradición corredora rarámuri en uno de los escenarios deportivos más exigentes del mundo, llevando el nombre de Chihuahua y México hasta la meta del Mont-Blanc.