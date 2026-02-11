Internacional

Reabre FAA espacio aéreo en El Paso; vuelos se reanudan con normalidad

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció la reapertura del espacio aéreo en El Paso, Texas, por lo que los vuelos comerciales podrán reanudarse y operar con normalidad.

A través de redes sociales, la autoridad aeronáutica informó que la restricción fue levantada luego de que no se detectara ninguna amenaza para la aviación comercial.

El cierre del espacio aéreo había generado cancelaciones y afectaciones en itinerarios, y originalmente se había señalado que la medida permanecería vigente hasta el 20 de febrero. No obstante, la FAA determinó reabrirlo de manera anticipada.

Con esta decisión, las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de El Paso regresan a su funcionamiento habitual.

