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Jueves 15 de octubre de 2026

Reabren calle Abolición de la Esclavitud como ruta alterna por obras al norte

La calle Abolición de la Esclavitud fue reabierta a la circulación vehicular como ruta alterna para reducir las afectaciones al tránsito provocadas por las obras del Paso Inferior que se construye en el cruce de las avenidas Tecnológico y Los Arcos.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que previamente se realizaron trabajos de pavimentación en un tramo de aproximadamente 200 metros de esta vialidad, ubicada en la parte posterior de la planta Coca-Cola.

Con su reapertura se busca ofrecer una alternativa a los automovilistas que diariamente circulan por el norte de la ciudad, mejorar la conectividad y disminuir la concentración de vehículos en las calles aledañas a la zona de construcción.

La habilitación se realizó en coordinación con la Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y representantes de la empresa Coca-Cola.

Las autoridades recomendaron a los conductores considerar esta nueva alternativa de circulación y extremar precauciones al transitar por el sector mientras continúan los trabajos del Paso Inferior.

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