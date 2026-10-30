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Viernes 30 de octubre de 2026

Reabrirán circulación en Teófilo Borunda y laterales de la Juventud tras avances en la gaza

A partir de este fin de semana comenzará a normalizarse la circulación en distintos puntos de la avenida Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud, luego de los cierres implementados por los trabajos de construcción de la gaza que conectará ambas vialidades.

El director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas, informó que entre el domingo y el lunes serán retirados varios de los desvíos establecidos para permitir la instalación de las estructuras del puente.

A partir del lunes quedarán habilitadas las laterales del Periférico de la Juventud en sentido norte-sur, permitiendo nuevamente la incorporación hacia los carriles centrales. También se abrirá el descenso de los carriles centrales hacia la lateral para los conductores que se dirigen hacia la avenida Ortiz Mena.

En la avenida Teófilo Borunda se eliminará el desvío que obligaba a los automovilistas a utilizar la rampa de Vialidad, por lo que podrá retomarse la circulación habitual en los tramos intervenidos.

Continuará cierre de 7 a 10 días

La lateral del Periférico de la Juventud en sentido sur-norte permanecerá cerrada debido a los trabajos que realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para conectar líneas de agua potable.

De acuerdo con Rivas, este cierre podría prolongarse entre siete y 10 días, periodo en el que se realizarán pruebas para regularizar las presiones y verificar que no existan fugas.

Una vez concluidas las pruebas hidráulicas, se procederá a reponer el pavimento y esperar el tiempo necesario de fraguado antes de abrir completamente el tramo.

Obras Públicas pidió a los automovilistas extremar precauciones durante la transición, respetar la señalización preventiva y reducir la velocidad ante los cambios en la circulación de esta zona.

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