Reabrirán el 24 de septiembre exportación de ganado por San Jerónimo–Santa Teresa

Viernes 18 de septiembre de 2026

La exportación de ganado de Chihuahua hacia Estados Unidos por el cruce San Jerónimo–Santa Teresa será reanudada el próximo 24 de septiembre, inicialmente con alrededor de 750 cabezas diarias, informó la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH).

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, recorrió las instalaciones de la cuarentenaria de San Jerónimo acompañada por el presidente de la UGRCH, Álvaro Bustillos, para conocer los protocolos e infraestructura que serán utilizados durante la reapertura.

Bustillos informó a los agremiados que el flujo comenzará de manera gradual y se prevé alcanzar mil 800 cabezas diarias para noviembre, conforme se compruebe el funcionamiento de los protocolos sanitarios.

El principal requisito para mantener abierta la exportación será el control del gusano barrenador, mediante inspecciones sanitarias, trazabilidad y revisiones realizadas tanto por autoridades mexicanas como por personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

También se analiza la reapertura del cruce Palomas–Columbus, que podría concretarse aproximadamente un mes después.

La cuarentenaria U.S. San Jerónimo, ubicada frente a Santa Teresa, Nuevo México, es considerada por la UGRCH como el complejo de exportación ganadera más grande y moderno de Chihuahua.

Cuenta con 215 corrales con capacidad para 14 mil cabezas, además de 70 corrales de preinspección para 3 mil 500 animales. Su infraestructura permite alcanzar una capacidad operativa de hasta 3 mil 400 cabezas exportadas por día.

La reapertura se produce después de aproximadamente 16 meses de restricciones y representa un paso para reactivar el comercio ganadero de Chihuahua con Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida, alrededor de 100 mil cabezas de ganado se encuentran registradas para incorporarse al proceso de exportación.

Durante la visita también se informó que la ruta de Santa Teresa ha representado aproximadamente 43 por ciento del ganado mexicano exportado a Estados Unidos durante los últimos cinco años.

El secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, Mauro Parada Muñoz, señaló que actualmente se reportan 60 casos activos de gusano barrenador en el estado, concentrados en municipios del sur, mientras que la franja norte permanece sin incidencias.