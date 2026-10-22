Reabrirán exportación de ganado por Puerto Palomas; prevén hasta 800 cabezas diarias

Jueves 22 de octubre de 2026

El punto de exportación de ganado de Puerto Palomas reanudará operaciones el próximo lunes 26 de octubre, con una proyección inicial de entre 750 y 800 cabezas de ganado por día, informó la Secretaría de Desarrollo Rural.

El enlace regional de la dependencia, Miguel Núñez Nava, explicó que la reapertura permitirá ampliar la capacidad para el envío de ganado chihuahuense hacia Estados Unidos, luego de la reactivación gradual de los cruces.

Señaló que durante los primeros días de operación el movimiento ha sido menor debido a las revisiones y protocolos establecidos, aunque el flujo ha aumentado conforme se ajustan los procedimientos.

En el punto de exportación de San Jerónimo, detalló, actualmente se registra un movimiento aproximado de mil 200 cabezas diarias, mientras que desde la reapertura se han exportado cerca de 9 mil animales.

Con la incorporación de Puerto Palomas, las autoridades esperan incrementar el volumen de exportaciones y agilizar la salida del ganado hacia el mercado estadounidense.