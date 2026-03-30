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Lunes 13 de abril de 2026

Reactivan módulo del Croquetón 2026 en Plaza de Armas para apoyar a animales vulnerables

El regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, Luis Abraham Villegas Escandón, anunció la reactivación del stand del Croquetón 2026, dirigido a las personas que no pudieron realizar su donativo en días anteriores.

El módulo estará instalado en la Plaza de Armas de Chihuahua del lunes 13 al jueves 16 de abril, en un horario de 9:00 a 14:30 horas, con el objetivo de continuar la recolección de apoyos para animales en situación vulnerable.

La actividad se lleva a cabo en coordinación con la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal y la regidora Rosario Ávila García, como parte de las acciones enfocadas en el bienestar animal y el cuidado del entorno.

Las y los ciudadanos podrán donar alimento para mascotas y productos de limpieza, los cuales serán destinados a refugios del municipio. Como incentivo, cada aportación será intercambiada por una planta, con el propósito de fomentar también la reforestación y la conciencia ambiental en la ciudad.

Con esta iniciativa, autoridades municipales buscan fortalecer la participación ciudadana en causas de protección animal y promover acciones que contribuyan al equilibrio ambiental en Chihuahua.

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