Reafirma Olivia Franco compromiso contra la violencia hacia las mujeres

Martes 25 de noviembre de 2025

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Síndica Municipal, Olivia Franco, emitió un posicionamiento reafirmando su compromiso de trabajar en favor de la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos de las mujeres en la ciudad.

En su mensaje, la Síndica destacó que “cada acción cuenta, y mientras una mujer viva con miedo, nadie debería estar en paz. Nuestro compromiso es trabajar para generar espacios seguros, acceso a la justicia y políticas públicas que prevengan y sancionen la violencia contra las mujeres”.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las iniciativas que buscan visibilizar este problema, promover la igualdad y construir una sociedad donde las mujeres puedan vivir libres de violencia.

“Este día es importante el reafirmar nuestro compromiso con todas las mujeres de Chihuahua: comprometernos a trabajar de manera coordinada y constante para erradicar la violencia de género y fortalecer la seguridad y bienestar de quienes integran nuestra comunidad”, concluyó.

En ese marco, Olivia Franco reconoció los avances de la Universidad de las Mujeres, iniciativa impulsada por la administración del alcalde Marco Bonilla, que este año duplicó sus objetivos iniciales, ampliando las oportunidades de estudio y profesionalización para mujeres de diversos sectores.

También destacó nuevas herramientas de comunicación, como el podcast “El Marco Jurídico”, que acerca información sobre derechos y recursos legales a la población femenina, fortaleciendo la educación y la participación ciudadana.

Entre los programas y acciones impulsadas por la administración municipal para apoyar a las mujeres, la Síndica mencionó:

Capacitación y empoderamiento: talleres, cursos y diplomados para el desarrollo profesional, económico y personal, así como espacios de formación para participación ciudadana y liderazgo comunitario.

Políticas de prevención y seguridad: coordinación con áreas de seguridad para proteger a las mujeres en espacios públicos y privados, y campañas de sensibilización sobre violencia de género y promoción de la igualdad.

Apoyo a mujeres emprendedoras: programas y financiamientos para fortalecer negocios liderados por mujeres, con asesoría y acompañamiento para incrementar su participación en la economía local.

“En todas estas acciones estamos atentos tanto en la aplicación del recurso público como participando en ellas y verificando los resultados y el impacto en la sociedad”, afirmó Olivia Franco.