Reafirma Paty Ulate compromiso de trabajo con sentido de familia

Durante este primer año del Ayuntamiento 2024–2027, la regidora panista Patricia Ulate Bernal, ha centrado sus esfuerzos en fortalecer a quienes son parte fundamental del tejido social de nuestro municipio: mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y la familia.

“Desde la comisión que me toca presidir, cada proyecto, cada iniciativa y cada gestión, se ha hecho con el convencimiento de que cuando cuidamos a quienes más lo requieren, y fortalecemos a la familia, construimos un Chihuahua más fuerte, justo y humano para todas y todos”, dijo Paty Ulate, presidenta de la Comisión Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Añadió que el servicio público sólo tiene sentido cuando se convierte en herramienta para mejorar vidas, para generar confianza y para crear un futuro compartido donde nadie se quede atrás.

Bajo esa visión, compartida con el alcalde Marco Bonilla al igual que con las y los regidores de Acción Nacional, Paty Ulate solicitó ante el Cabildo la creación de la Estrategia de Acompañamiento para la Maternidad Vulnerable, misma que en breve habrá de ser puesta en marcha bajo la coordinación del DIF Municipal, que preside Karina Olivas.

“Se trata de una estrategia de intervención integral pensada para que mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad no tengan que elegir entre su futuro y su maternidad, y que desde un principio contó con el respaldo de Karina Olivas, a quien agradezco la oportunidad de permitirme trabajar muy de cerca en el diseño de la implementación de este programa”, expresó Ulate.

Paty UIate quien desde hace 4 años funge como presidente de la comisión citada con anterioridad, señaló que continuará trabajando con sentido de familia, convencida firmemente que al igual que en una familia, en la gestión pública se requiere escuchar con atención, acompañar con empatía, proponer con responsabilidad y decidir con sentido de justicia y solidaridad.

Acusa Fiscalía a empresario de Chihuahua por presunta red de “huachicol fiscal”

