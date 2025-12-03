Reafirma Síndica Olivia Franco compromiso con la sostenibilidad hídrica en Chihuahua

Miércoles 3 de diciembre de 2025

Durante el Taller Gubernamental “Plan Municipal Hídrico de Chihuahua”, la Síndica Olivia Franco destacó la importancia de fortalecer las acciones municipales para el uso responsable y sostenible del agua, y llamó a las distintas áreas del Ayuntamiento a involucrarse activamente en la construcción de soluciones integrales en beneficio de la comunidad.

Franco recordó que desde hace varios años se presentó la iniciativa “Municipio Verde”, un proyecto que —según explicó— avanza gracias al trabajo coordinado entre diversas dependencias municipales.

Agradeció especialmente el acompañamiento de la Directora de Desarrollo Urbano, Adriana Díaz, así como el apoyo del IMPLAN y otras áreas técnicas que han contribuido en la consolidación de la propuesta.

La Síndica detalló que la iniciativa contempla acciones clave para abatir las islas de calor, fomentar la forestación y reforestación, además de promover la concentración de áreas verdes con el fin de mejorar la captación natural de agua.

“Son varias tareas y detalles que estamos contemplando, y que necesitamos sacar adelante entre todos”, afirmó.

En su mensaje, hizo un llamado al Pleno del Ayuntamiento y a las y los a continuar impulsando estas acciones, priorizando las necesidades ambientales sin perder de vista las urgencias que surgen día con día en la administración pública.

“Invito a que nos involucremos desde nuestras funciones para sacar lo que se debe en beneficio de nuestra comunidad y de nuestras familias”, subrayó.

Durante el taller, también se destacó que el municipio cuenta con un esquema de administración que podría convertirse en modelo para la estructura del Plan Municipal Hídrico, con la posibilidad de ampliarse bajo una dinámica participativa donde todas las instancias aporten.

Se señaló que incluso mecanismos como el Comité Técnico del Fideicomiso para el Cuidado del Agua podrían fortalecerse si así se decide, integrando a más actores y esfuerzos colectivos.