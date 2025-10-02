Chihuahua

28.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 2 de octubre de 2025

Reafirma Síndica compromiso con la transparencia y vigilancia del gasto público

La Síndica Olivia Franco dejó claro su compromiso con la transparencia y la supervisión del correcto ejercicio del gasto público, señalando que la Sindicatura asume con responsabilidad la tarea de vigilancia para que los recursos públicos se utilicen con legalidad, eficiencia y en beneficio directo de la ciudadanía.

“Desde la Sindicatura, nuestra labor va más allá de revisar números; se trata de vigilar que cada recurso público se destine adecuadamente, con total transparencia y como una práctica cotidiana, no solo un compromiso simbólico”, afirmó.

La Síndica Franco destacó que, aunque en dos décadas desde la promulgación de la Ley de Transparencia del Estado de Chihuahua se han logrado importantes avances, aún persisten desafíos relacionados con la participación ciudadana y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

Esta postura fue reafirmada durante su participación en el Encuentro por la Transparencia y Acceso a la Información, realizado en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, establecido por la UNESCO y conmemorado cada 28 de septiembre, así como en la celebración de los 20 años de la Unidad de Transparencia en el municipio.

Celebramos que, pese a la desaparición del ICHITAIP, aquí seguimos firmes, comprometidos con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Más allá de los cambios institucionales, nos mantenemos trabajando por un gobierno abierto y cercano a la ciudadanía, destacó la Síndica.

Durante el evento se presentaron los resultados de un autodiagnóstico de apertura gubernamental, elaborado en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que permitió identificar avances y áreas de oportunidad en materia de rendición de cuentas y acceso a la información pública.

El encuentro reunió a funcionarios públicos, representantes de órganos garantes, académicos y organizaciones civiles, quienes analizaron los retos y oportunidades en materia de gobierno abierto y rendición de cuentas.

Reafirma Paty Ulate compromiso de trabajo con sentido de familia

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Reafirma Paty Ulate compromiso de trabajo con sentido de familia

Celebra Síndica Olivia Franco el inicio de la Universidad de las Mujeres
Acusa Fiscalía a empresario de Chihuahua por presunta red de “huachicol fiscal”
Entregan regidoras Isela Martínez y Myrna Monge apoyos a familias afectadas por lluvias en la colonia El Porvenir II
Alcalde Marco Bonilla lanza programa “Diseña Tu Parque” en la colonia Melchor Ocampo
Hernán Bermúdez, vinculado al crimen organizado, sigue siendo militante de Morena: confirma Luisa María Alcalde
COFEPRIS emite alerta por insulina falsificada Humalog: advierte riesgo grave para pacientes con diabetes
Roban la polémica casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán
Gobierno de Tabasco reserva hasta 2030 la declaración patrimonial de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad

Municipios

Más Noticias

Ataque armado contra nieta del gobernador Rubén Rocha en Culiacán deja dos escoltas heridos
Contienen brotes de sarampión en Chihuahua gracias a campañas de vacunación: Secretaría de Salud
Fallece Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, a los 75 años