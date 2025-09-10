Reafirma Síndica compromiso de vigilancia en Proceso Competitivo para crédito municipal

Miércoles 10 de septiembre de 2025

El Gobierno Municipal, a través del Comité Temporal de Financiamiento 2025, llevó a cabo el Proceso Competitivo 03-2025 para recibir propuestas de entidades financieras interesadas en otorgar un crédito por 75 millones de pesos al Ayuntamiento de Chihuahua, destinado a la construcción de la Comandancia Oriente y a la adquisición de equipo radiofónico para la Dirección de Seguridad Pública.

En este contexto, la Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de este mecanismo para elegir la mejor oferta financiera, subrayando que “a través de este proceso se garantiza que la institución seleccionada ofrezca las mejores condiciones del mercado, siempre cuidando que los recursos públicos se apliquen correctamente y en beneficio de la ciudadanía”.

Además, Franco aseguró que “estaremos atentos en todo momento para que la asignación y uso de estos recursos se realice con responsabilidad y eficacia, vigilando que se cumplan los objetivos planteados”.

Durante la apertura de sobres, realizada en presencia del Comité y representantes legales de las instituciones bancarias, la tesorera municipal Amanda Córdova explicó que las propuestas serán evaluadas mediante el sistema “Motor de Cálculo del Menor Costo Financiero” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que determinará la opción más favorable.

El Comité volverá a sesionar una vez concluya la revisión jurídica y el sistema “Motor de Cálculo del Menor Costo Financiero” de la Secretaría de Hacienda determine cual es la mejor de las propuestas presentadas.