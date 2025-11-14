Reafirma el PJF suspensión que permite semilibertad a Édgar Escárcega, sentenciado dos veces por secuestro

Viernes 14 de noviembre de 2025

El Poder Judicial de la Federación (PJF) publicó este jueves el expediente del Juicio de Amparo 2315/2025, en el que se ratifica la suspensión definitiva otorgada a Édgar Herman Escárcega Valenzuela, hermano de la magistrada Nancy Escárcega Valenzuela, permitiéndole continuar bajo el beneficio de semilibertad, pese a estar sentenciado en dos ocasiones por el delito de secuestro.

Según el registro oficial del Juzgado Primero de Distrito en Chihuahua, el sentenciado solicitó que se respetara la medida cautelar previamente otorgada —que le permite internarse en el penal únicamente los fines de semana— al considerar vulnerados los artículos 1, 16, 17 y 18 constitucionales. Como respuesta, la Fiscalía de Distrito Zona Centro señaló que deberá analizarse el alcance del amparo antes de emitir una postura definitiva.

El 5 de noviembre, el juzgado admitió la demanda y fijó la audiencia constitucional para el 2 de diciembre, así como una audiencia incidental que se celebró el 12 de noviembre. Con la suspensión en firme, Édgar Herman continuará ingresando al penal de Aquiles Serdán los viernes a las 20:00 horas y saliendo los domingos por la noche, régimen que debía cumplir hasta el año 2050.

La modificación de la pena —que originalmente consistía en prisión completa— ha generado una fuerte polémica jurídica y social. En su momento, el vocero de la Federación de Colegios de Abogados, Ernesto Avilés Mercado, calificó la medida como “lamentable”, al advertir que un beneficio de este tipo requiere un riguroso análisis de riesgos, así como pruebas de que el sentenciado está apto para reintegrarse a la sociedad.

La situación también ha mantenido bajo escrutinio a la magistrada Nancy Escárcega, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, debido a señalamientos de presunto tráfico de influencias. Ella ha negado categóricamente cualquier intervención en favor de su hermano y ha declarado ser la “primera interesada” en que se esclarezca la actuación del juez que concedió los beneficios.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial informó que investiga la actuación del juez de control Juan Carlos Erives Fuentes, quien modificó la sentencia y concedió la liberación parcial del interno en septiembre de 2025.

Mientras continúan las revisiones judiciales, el caso ha reavivado el debate sobre los criterios, la transparencia y los posibles conflictos de interés en la aplicación de beneficios penitenciarios en delitos graves como el secuestro.