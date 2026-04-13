Realiza Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene recorrido de verificación en la Sindicatura

Lunes 13 de abril de 2026

La Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene llevó a cabo su Segunda Sesión Ordinaria, que incluyó un recorrido de verificación por las instalaciones de la Sindicatura Municipal, con el objetivo de constatar las condiciones de seguridad y salud en las que labora el personal.

Durante la supervisión se revisaron áreas de trabajo, rutas de evacuación, señalización y medidas preventivas, como parte de las acciones enfocadas en fortalecer un entorno laboral seguro y adecuado para las y los trabajadores.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó la relevancia de estas evaluaciones internas, al subrayar que el principal valor de la Administración es su capital humano.

“Como siempre lo he señalado, lo más importante de esta Administración es su gente. Por ello, debemos procurar espacios dignos, seguros y adecuados que permitan a las y los servidores públicos desempeñar su labor en condiciones óptimas”, expresó.

Asimismo, señaló que la instalación y seguimiento de la Comisión Auxiliar Mixta refrendan el compromiso institucional con la prevención de riesgos laborales y el cumplimiento de la normatividad vigente.

“La seguridad y la salud del personal son una prioridad. Este tipo de recorridos nos permite identificar áreas de oportunidad y actuar de manera preventiva para proteger a quienes diariamente desempeñan su labor en la Sindicatura”, apuntó.

Finalmente, Franco informó que los resultados del recorrido serán analizados para implementar las medidas correctivas necesarias y dar seguimiento puntual a las recomendaciones de la Comisión, como parte del proceso permanente de mejora continua.