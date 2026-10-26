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Lunes 26 de octubre de 2026

Realiza Gobernación Estatal 263 inspecciones y clausura 16 establecimientos durante la última semana

Durante la semana del 19 al 25 octubre del 2026, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 263 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado 16 clausuras, de las cuales dos fueron en Chihuahua, una en Delicias, una en Aldama y doce en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:
 Restaurante bar “Club 8”, por riña en el establecimiento
 Restaurante bar “La Cabaña del Catarro”, por hechos de sangre

Delicias:
 Licorería en tienda de autoservicio “Tecate Six Los Magueyes”, por acta no atendida

Aldama:
 Salón de eventos “Quinta Acequias”, por operar sin permiso

Juárez:
 Tienda de abarrotes “Súper Six Oasis”, por violación de giro
 Tienda de abarrotes “Six Vicky”, por violación de giro
 Tienda de abarrotes “Modelorama 35”, por violación de giro
 Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Diamante”, por falta de revalidación
 Tienda de abarrotes “Six Zaira”, por violación de giro
 Tienda de abarrotes “Six Goyco”, por violación de giro
 Tienda de abarrotes “Six las Cuatas”, por violación de giro
 Tienda de abarrotes “Súper Blanquita”, por violación de giro
 Tienda de abarrotes “Modelorama 204”, por violación de giro
 Tienda de abarrotes “Modelorama 154”, por violación de giro
 Salón de eventos sin denominación, por operar sin permiso
 Salón de eventos “Terraza del sol”, por operar sin permiso

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