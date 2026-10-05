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Lunes 5 de octubre de 2026

Realiza Gobernación Estatal 290 inspecciones y clausura 17 establecimientos en la última semana

 
Durante la semana del 28 de septiembre al 04 de octubre, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 290 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
 
Dichas acciones dieron como resultado un total de 17 clausuras, de las cuales, cuatro fueron en Chihuahua, una en Cuauhtémoc y en Delicias, y 11 en Juárez.
 
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:
 
Chihuahua:
* Licorería “Vinos y Licores GCH”, por operar sin permiso
* Tienda de abarrotes “Unión”, por violación de giro
* Tienda de abarrotes “Las Gordas”, por violación de giro
* Restaurante “Casa Müller”, por operar fuera de horario
 
Cuauhtémoc:
* Bar “La Escondida”, por operar sin permiso

Delicias:
* Cantina y salón de baile “Tex Mex Disco Rodeo”, por extracción de bebidas alcohólicas

Juárez:
* Tienda de abarrotes “Six La Tarahumara 43”, por violación de giro
* Tienda de abarrotes “Súper Six Rubio”, por violación de giro
* Tienda de abarrotes “Six el Paraíso”, por violación de giro
* Licorería “Six Claudia y Lizeth”, por operar sin permiso
* Tienda de abarrotes “Súper Six Ceilan”, por violación de giro
* Tienda de abarrotes “Súper Six Tres Amigos”, por violación de giro
* Tienda de abarrotes “Súper Six Independencia II”, por violación de giro
* Salón de bailes “After el Pecado”, por operar fuera de horario y sin permiso
* Tienda de abarrotes “Six Varela”, por violación de giro
* Salón de eventos “Jardín Caracol”, por operar sin permiso
* Restaurante bar “Buchacas Pool”, por falta de revalidación

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