Realiza Gobernación Estatal 328 inspecciones y clausura seis establecimientos durante la última semana

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Durante la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 328 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, que dieron como resultado seis clausuras.

Dichas sanciones se aplicaron una Chihuahua, una en Cuauhtémoc y cuatro en Ciudad Juárez.

EL objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar penalizaciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

• Licorería “Eddy BB Frío” por falta de revalidación 2025

Cuauhtémoc:

• Salón de baile “La Furia Dancing Club” por falta de revalidación 2025

Juárez:

• Restaurante bar “656” por operar fuera de horario

• Cantina “La Academia” por operar fuera de horario

• Cantina y salón de baile “Rokoko” por copia simple de la licencia de bebidas alcohólicas

• Restaurante bar “Foro Main” por operar sin permiso