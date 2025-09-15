Realiza Gobernación Estatal 354 inspecciones y clausura 11 establecimientos durante la última semana

Lunes 15 de septiembre de 2025



Durante la semana del 8 al 14 de septiembre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 354 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 11 clausuras, de las cuales dos fueron en Delicias, dos en Cuauhtémoc y siete en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Delicias

* Licorería en tienda de autoservicio “Mini Market” por violación de giro y promociones

* Tienda de abarrotes “La Ballena” por violación de giro

Cuauhtémoc:

* Tienda de abarrotes “Súper Olivas” por promociones

* Tienda de abarrotes “Carnicería Chacón” por violación de giro

Juárez:

* Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Túnez” por violación de giro

* Tienda de abarrotes “Six El Paseo” por violación de giro

* Tienda de abarrotes “Chalio” por copia simple de la licencia

* Establecimiento con denominación “Lupe Lupe” por operar fuera de horario

* Tienda de abarrotes “Six Victoria” por falta de revalidación 2025

* Establecimiento “National Pádel” por operar sin permiso

* Restaurante bar “656” por operar fuera de horario

El objetivo de estas revisiones es asegurar el cumplimiento de la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.