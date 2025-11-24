El Estado

16.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 24 de noviembre de 2025

Realiza Gobernación Estatal 379 inspecciones y clausura 5 establecimientos durante la última semana

 
Durante la semana del 17 al 23 de noviembre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 379 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
 
Dichas acciones dieron como resultado un total de 5 clausuras, de las cuales una fue en Chihuahua, una en Aquiles Serdán, una en Meoqui y dos en Ciudad Juárez.
 
Las clausuras fueron las siguientes:
 
Chihuahua:
* Salón de eventos “Yairubi” por menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas
 
Aquiles Serdán:
* Licorería en tienda de autoservicio “Chi Six Mineral” por violación de giro
 
Meoqui:
* Establecimiento con denominación “Bar la Cueva” por falta de revalidación 2025

Juárez:
* Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo América” por operar sin permiso y/o permiso
* Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Valencia” por copia simple de la licencia de bebidas alcohólicas

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

