Realiza Gobernación del Estado 321 inspecciones y clausura 9 establecimientos durante la última semana

Personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó durante la semana del 2 al 8 de marzo, 321 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Dichas acciones dieron como resultado 9 clausuras, de las que cuatro fueron en Chihuahua, una en Cuauhtémoc, una en Parral y tres en Juárez.
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.
Las clausuras fueron las siguientes:
Chihuahua:
– Restaurante bar “La Otra” por operar fuera de horario
– Licorería “La Palma” por falta de revalidación anual
– Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Granjas” por violación de giro
– Tienda de abarrotes “La Gema” por violación de giro
Cuauhtémoc:
– Restaurante bar “Billares El Zurdo” por operar sin permiso
Parral:
– Restaurante “Mariscos Altamar” por operar sin permiso
Juárez:
– Tienda de abarrotes “ Súper Six los Gemelos” por violación de giro
– Baños Roma por operar sin permiso
– Tienda de abarrotes “Modelorama 144” por violación giro
