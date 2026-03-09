El Estado

20.47°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Realiza Gobernación del Estado 321 inspecciones y clausura 9 establecimientos durante la última semana

Personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó durante la semana del 2 al 8 de marzo, 321 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado 9 clausuras, de las que cuatro fueron en Chihuahua, una en Cuauhtémoc, una en Parral y tres en Juárez.

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:
 Restaurante bar “La Otra” por operar fuera de horario
 Licorería “La Palma” por falta de revalidación anual
 Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Granjas” por violación de giro
 Tienda de abarrotes “La Gema” por violación de giro

Cuauhtémoc:
 Restaurante bar “Billares El Zurdo” por operar sin permiso

Parral:
 Restaurante “Mariscos Altamar” por operar sin permiso

Juárez:
 Tienda de abarrotes “ Súper Six los Gemelos” por violación de giro
 Baños Roma por operar sin permiso
 Tienda de abarrotes “Modelorama 144” por violación giro

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

