Realiza Gobernación estatal 334 inspecciones y clausura 16 establecimientos durante la última semana

Lunes 13 de abril de 2026



Durante la semana del 6 al 12 de abril, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 334 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, con resultado de 16 clausuras: cuatro en Chihuahua, una en Cuauhtémoc y Delicias, y 10 en Juárez.



El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:



Chihuahua:

* Restaurante bar “Taquería la número 18”, por menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas

* Restaurante bar “Yo Mera Caguamera”, por operar sin permiso

* Restaurante “Villa del Mar”, por falta de dictamen de aforo

* Licorería en tienda de autoservicio “La Pila”, por operar fuera de horario

Cuauhtémoc:

* Cervecería “Perlita”, por cruce de apuestas sin permiso



Delicias:

* Cantina “El Pullman”, por operar fuera de horario



Juárez:

* Tienda de abarrotes “Six Lozano”, por violación de giro

* Licorería en tienda de autoservicio “Súper Nuñez”, por falta de revalidación 2025

* Tienda de abarrotes “Six Las Mil Batallas”, por violación de giro

* Cantina “El Nivel”, por operar fuera de horario

* Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Hernández”, por falta de revalidación 2025

* Bar “Club Nuevo Waterfill”, por promociones

* Tienda de abarrotes “Six la Invasión”, por violación de giro

* Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Cementera”, por falta de revalidación 2025

* Tienda de abarrotes “Súper Six Betos”, por violación de giro

* Restaurante bar “Cervcería la Santa”, por operar fuera de horario y hechos violentos