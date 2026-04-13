Realiza Gobernación estatal 334 inspecciones y clausura 16 establecimientos durante la última semana

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Nubes Dispersas
Chihuahua, Chihuahua
Lunes 13 de abril de 2026
Durante la semana del 6 al 12 de abril, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 334 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, con resultado de 16 clausuras: cuatro en Chihuahua, una en Cuauhtémoc y Delicias, y 10 en Juárez.
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.
Las clausuras fueron las siguientes:
Chihuahua:
* Restaurante bar “Taquería la número 18”, por menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas
* Restaurante bar “Yo Mera Caguamera”, por operar sin permiso
* Restaurante “Villa del Mar”, por falta de dictamen de aforo
* Licorería en tienda de autoservicio “La Pila”, por operar fuera de horario
Cuauhtémoc:
* Cervecería “Perlita”, por cruce de apuestas sin permiso
Delicias:
* Cantina “El Pullman”, por operar fuera de horario
Juárez:
* Tienda de abarrotes “Six Lozano”, por violación de giro
* Licorería en tienda de autoservicio “Súper Nuñez”, por falta de revalidación 2025
* Tienda de abarrotes “Six Las Mil Batallas”, por violación de giro
* Cantina “El Nivel”, por operar fuera de horario
* Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Hernández”, por falta de revalidación 2025
* Bar “Club Nuevo Waterfill”, por promociones
* Tienda de abarrotes “Six la Invasión”, por violación de giro
* Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Cementera”, por falta de revalidación 2025
* Tienda de abarrotes “Súper Six Betos”, por violación de giro
* Restaurante bar “Cervcería la Santa”, por operar fuera de horario y hechos violentos
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