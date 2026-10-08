Realiza SCOP colados de cimentación en el Paso Inferior Los Arcos

Jueves 8 de octubre de 2026

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que continúa el avance de los trabajos de cimentación en el Paso Inferior Los Arcos, donde inició el colado de concreto del primer segmento de estribo, correspondiente a la sección 3 del proyecto.

De manera simultánea se realizó el vaciado del último segmento de las pilas centrales de esta sección. Estas labores forman parte de la construcción de los elementos que darán soporte a la estructura y permiten avanzar hacia las siguientes etapas de la obra.

La dependencia estatal dio a conocer que de esta manera se da continuidad a estas obras, que tienen como objetivo mejorar la movilidad y facilitar los traslados de quienes circulan por este sector de la ciudad.

La SCOP agradece la paciencia y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos, y exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución, respetar los señalamientos preventivos y atender las indicaciones del personal en la zona.