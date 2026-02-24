El Estado

Realiza SSPE operativo extraordinario de revisión en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegó la mañana del 24 de febrero un operativo extraordinario de revisión al interior del Centro de Reinserción Social número 3 en Ciudad Juárez.

En la intervención participaron 283 elementos, quienes realizaron inspecciones en los distintos módulos y a las personas privadas de la libertad, además de implementar un operativo de seguridad perimetral para garantizar el orden y la estabilidad durante la acción.

En total se revisaron 839 personas privadas de la libertad y 125 estancias.

Como resultado del operativo, se aseguraron objetos prohibidos, entre ellos un cautín hechizo, siete puntas hechizas, dos resistencias, una bocina, dos pipas y dos memorias USB. Asimismo, se retiraron muebles hechizos y prendas de vestir no autorizadas.

Estas acciones se realizan de manera permanente para fortalecer la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios, así como para salvaguardar la seguridad del personal penitenciario y de las personas privadas de la libertad, como parte de la estrategia integral impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.

