El Estado

Realiza SSPE revisión extraordinaria en el CERESO Estatal No. 5 de Nuevo Casas Grandes

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Dirección de la Coordinación de Seguridad y Custodia Penitenciaria, llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 5, ubicado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

La intervención tuvo como objetivo detectar y retirar objetos no permitidos o prohibidos, así como fortalecer la gobernabilidad, estabilidad y seguridad al interior de los Centros Penitenciarios del Estado.

Por parte del Sistema Penitenciario participaron 30 elementos con dos vehículos oficiales. Asimismo, se contó con el apoyo de autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Durante la intervención se realizó la revisión del módulo único, área de ingresos, talleres y cocina, concluyendo a las 17:45 horas. Fueron revisadas 169 personas privadas de la libertad y 30 estancias, sin registrarse decomisos relevantes.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de mantener el orden, la disciplina y la seguridad en los Centros de Reinserción Social del estado de Chihuahua.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

