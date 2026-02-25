El Estado

Realiza SSPE revisión extraordinaria en el CERESO Femenil No. 2 de Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria la mañana del 25 de diciembre en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2, ubicado en Ciudad Juárez.

La intervención inició a las 06:00 horas y tuvo como objetivo detectar y retirar objetos no permitidos, así como fortalecer la gobernabilidad, estabilidad y seguridad al interior de los centros penitenciarios del estado.

En la acción participaron 65 elementos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario con ocho vehículos oficiales, en coordinación con autoridades federales como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, sumando un estado de fuerza total de 260 elementos.

Durante el operativo se realizó la revisión de los módulos A, B, C, D, E y F, así como el área de prisión preventiva y talleres, concluyendo a las 07:30 horas.

En total fueron revisadas 391 personas privadas de la libertad y 158 estancias, sin registrarse decomisos relevantes.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de mantener el orden, la disciplina y la seguridad en los Centros de Reinserción Social del estado de Chihuahua, compromiso impulsado por el Secretario Gilberto Loya.

