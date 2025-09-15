Chihuahua

29.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 15 de septiembre de 2025

Realiza Sindicatura Operativo Tianguis por las Fiestas Patrias

Con el objetivo de preservar las tradiciones mexicanas y asegurar espacios seguros para la ciudadanía, la Sindicatura Municipal, encabezada por Olivia Franco, realizó un acompañamiento activo al Operativo Tianguis por las Fiestas Patrias, desplegado en el primer cuadro de la ciudad con motivo del Aniversario del Grito de Independencia.

El Centro Histórico albergó a 68 locatarios en 108 espacios, desde la Plaza del Ángel hasta las avenidas Victoria e Independencia, donde las familias pueden disfrutar de una amplia variedad de antojitos mexicanos, dulces típicos y artesanías tradicionales.

La Síndica Olivia Franco destacó que desde la Sindicatura se vigila el cumplimiento de medidas de seguridad y los permisos correspondientes, especialmente en los puestos que manejan alimentos, donde es obligatorio contar con extintores en buen estado y vigentes, así como con supervisión de Gobernación Municipal, Seguridad Pública y Protección Civil.

Durante las inspecciones, se detectaron áreas de mejora, como dos comerciantes no tenían su extintor, lo cual fue reportado y atendido en el momento. La Síndica hizo un llamado a los locatarios a revisar periódicamente la caducidad de sus equipos de seguridad y a mantener actualizados sus permisos.

“Nuestra labor como Sindicatura es vigilar que se respeten las normativas que permiten un desarrollo comercial ordenado y seguro para todos, siempre en beneficio de la comunidad”, añadió Olivia Franco.

“Agradecemos a los comerciantes que cada año participan en esta verbena popular con entusiasmo y compromiso, fortaleciendo el ambiente festivo que une a las familias chihuahuenses”, expresó.

Entre los productos más buscados se encuentran clásicos como flautas, tacos, lonches, elotes, dorinachos, gorditas de nata, pepihuates, chilindrinas, cueritos, tostilocos, clamatos, papas con carne y aguas frescas, además de ropa tradicional, cinturones y juguetes artesanales.

Gobierno Federal Endurece Medidas Contra la Evasión Fiscal: SAT Tendrá Nuevas Facultades

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Gobierno Federal Endurece Medidas Contra la Evasión Fiscal: SAT Tendrá Nuevas Facultades

Detienen en Paraguay a Hernán Bermúdez, líder de ‘La Barredora’

Olivia Franco impulsa regularización de fraccionamientos y vincula avances al Plan Hídrico en Chihuahua

Participa Sindicatura en el 5to Foro Municipal del Agua en Chihuahua
México emite bonos por hasta 5 mil millones de euros para apoyar recompra de deuda de Pemex
Gasto en pensiones crecerá en 2026 y representará mayor presión para las finanzas públicas
Rechaza Hernán Bermúdez Extradición Exprés a México; Permanecerá en Prisión en Paraguay
Realiza Gobernación Estatal 354 inspecciones y clausura 11 establecimientos durante la última semana
Exportaciones de Ganado Mexicano en Riesgo Hasta 2026 por Brote de Gusano Barrenador
Fallas en el Inicio de Operaciones Judiciales: Se Suspendieron o Difirieron 87 Audiencias en la Primera Semana
Invita Estado al desfile cívico-militar en conmemoración por el 215 Aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia en México

Municipios

Más Noticias

La Era de la Barba: ¿Cuándo se Volvió Obligatorio el Vello Facial Masculino?
Anuncian Cierres Viales y Transporte Gratuito por Festejos del Grito de Independencia
Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo