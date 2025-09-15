Realiza Sindicatura Operativo Tianguis por las Fiestas Patrias

Lunes 15 de septiembre de 2025

Con el objetivo de preservar las tradiciones mexicanas y asegurar espacios seguros para la ciudadanía, la Sindicatura Municipal, encabezada por Olivia Franco, realizó un acompañamiento activo al Operativo Tianguis por las Fiestas Patrias, desplegado en el primer cuadro de la ciudad con motivo del Aniversario del Grito de Independencia.

El Centro Histórico albergó a 68 locatarios en 108 espacios, desde la Plaza del Ángel hasta las avenidas Victoria e Independencia, donde las familias pueden disfrutar de una amplia variedad de antojitos mexicanos, dulces típicos y artesanías tradicionales.

La Síndica Olivia Franco destacó que desde la Sindicatura se vigila el cumplimiento de medidas de seguridad y los permisos correspondientes, especialmente en los puestos que manejan alimentos, donde es obligatorio contar con extintores en buen estado y vigentes, así como con supervisión de Gobernación Municipal, Seguridad Pública y Protección Civil.

Durante las inspecciones, se detectaron áreas de mejora, como dos comerciantes no tenían su extintor, lo cual fue reportado y atendido en el momento. La Síndica hizo un llamado a los locatarios a revisar periódicamente la caducidad de sus equipos de seguridad y a mantener actualizados sus permisos.

“Nuestra labor como Sindicatura es vigilar que se respeten las normativas que permiten un desarrollo comercial ordenado y seguro para todos, siempre en beneficio de la comunidad”, añadió Olivia Franco.

“Agradecemos a los comerciantes que cada año participan en esta verbena popular con entusiasmo y compromiso, fortaleciendo el ambiente festivo que une a las familias chihuahuenses”, expresó.

Entre los productos más buscados se encuentran clásicos como flautas, tacos, lonches, elotes, dorinachos, gorditas de nata, pepihuates, chilindrinas, cueritos, tostilocos, clamatos, papas con carne y aguas frescas, además de ropa tradicional, cinturones y juguetes artesanales.