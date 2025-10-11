Chihuahua

Realiza Sindicatura su Tercera Sesión de la Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene

Con el propósito de fortalecer las medidas de seguridad y garantizar un ambiente laboral seguro y óptimo, la Sindicatura Municipal llevó a cabo la Tercera Sesión de la Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene, actividad que incluyó un recorrido de verificación por las instalaciones.

Durante la sesión, los integrantes revisaron los protocolos de seguridad vigentes y evaluaron las condiciones físicas de las oficinas para asegurar que cumplan con las normativas establecidas en materia de seguridad y salud laboral. Estas acciones reflejan el compromiso de la Sindicatura con la protección de sus trabajadores y visitantes.

La Síndica Olivia Franco destacó la importancia de estas actividades y afirmó: “Mantener un entorno seguro no solo protege a quienes laboramos en la Sindicatura, sino que también garantiza la continuidad eficiente de nuestras labores de vigilancia y fiscalización. La seguridad es un pilar fundamental para cumplir con nuestra responsabilidad hacia la ciudadanía.”

Asimismo, enfatizó que estas revisiones forman parte de una estrategia permanente para mejorar las condiciones laborales y prevenir riesgos que pudieran afectar a las personas o las instalaciones. “Seguiremos trabajando de manera coordinada y responsable para que cada espacio público bajo nuestra supervisión sea un lugar seguro y confiable”, concluyó.

La Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene es un organismo bipartito conformado por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, cuya función principal es investigar las causas de accidentes y enfermedades laborales, proponer medidas preventivas y vigilar su cumplimiento.

Entre sus funciones destacan la identificación de agentes y condiciones peligrosas en el centro de trabajo, la investigación de accidentes y enfermedades, la propuesta de medidas basadas en normatividad para prevenir riesgos y el seguimiento a la instauración de dichas medidas.

Con estas acciones, la Sindicatura Municipal reafirma su compromiso con la seguridad y la salud laboral, consolidándolas como prioridades en el servicio público que ofrece a la comunidad.

