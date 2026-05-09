Realizan Sindicatura y ASE supervisión de obras municipales en Chihuahua

Sábado 9 de mayo de 2026

Personal de la Sindicatura de Chihuahua, en coordinación con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, realizan recorridos de inspección en distintas obras públicas de la capital, como parte de las acciones permanentes para vigilar el correcto uso de los recursos públicos y verificar que los proyectos se ejecuten conforme a lo establecido.

Durante esta jornada de supervisión se revisaron avances físicos y condiciones de ejecución en diversas obras prioritarias para la ciudad, entre ellas la construcción de la cancha de fútbol Rigo González en la colonia Revolución, así como la construcción de un domo metálico en el CEDEFAM Punta Oriente.

También se inspeccionó la construcción de aulas en el CECyTECH Plantel 19 Industrias, además de obras de pavimentación con concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor en la colonia Valle de la Madrid.

De igual manera, se supervisó la pavimentación de concreto hidráulico en la colonia Palomar, la construcción de un parque ubicado en avenida Transformación y calle Molino de Salveiro, correspondiente al Presupuesto Participativo 2025, así como la pavimentación de las calles Rosales y 59A en la colonia Popular.

La Síndica municipal, Olivia Franco, destacó que estas acciones forman parte del trabajo preventivo y permanente que realiza la Sindicatura para abonar a la transparencia y rendición de cuentas en cada obra ejecutada por el municipio.

“Desde la Sindicatura seguimos trabajando en tiempo real supervisando que cada peso destinado a obra pública se aplique correctamente y que las y los ciudadanos reciban proyectos de calidad que realmente mejoren su entorno”, expresó.

Olivia Franco reiteró que continuarán los trabajos de inspección en coordinación con instancias fiscalizadoras para fortalecer la vigilancia de los recursos públicos y asegurar que las obras respondan a las necesidades de la ciudadanía.