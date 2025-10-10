Realizan Tercera Sesión del Consejo Consultivo de la Sindicatura

Viernes 10 de octubre de 2025

Con el propósito de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Sindicatura Municipal de Chihuahua, encabezada por la Síndica Municipal, Olivia Franco, en la que se presentó el Tercer y Cuarto Informe de Labores correspondientes al periodo 2024-2027.

Durante su intervención y respecto al último Informe, la Síndica destacó que “el trabajo de la Sindicatura debe respaldarse con resultados medibles, no con percepciones”, al tiempo que subrayó la importancia de rendir cuentas de manera transparente ante la ciudadanía. “Vivimos en una época donde maquillar cifras ya no es posible. La gente tiene acceso a la información y exige claridad”, puntualizó.

En el marco del Consejo, se detallaron las principales acciones emprendidas por la Sindicatura en materia de vigilancia del gasto público, auditoría de contratos y fortalecimiento de los mecanismos de atención ciudadana. Entre los principales logros, se mencionó la participación en:

• 10 sesiones del Pleno del Ayuntamiento

• 21 reuniones de comisiones de regidores

• 48 sesiones de comités, relacionadas con licitaciones públicas del DIF, IMPE, IMPLAN, IMCFYD y otros organismos.

Además, se dio seguimiento a fideicomisos y consejos directivos del Instituto Municipal de Pensiones y el Consejo de Urbanización Municipal, entre otros.

En el análisis financiero al mes de agosto, se reportaron ingresos superiores a los 4,778 millones de pesos, con un excedente cercano a 100 millones, y un gasto ejercido de 4,171 millones de pesos. También se distribuyeron 774 millones de pesos en subsidios a organismos descentralizados.

En el área de auditoría, se inspeccionaron los 154 vehículos arrendados por la Dirección de Seguridad Pública, y aunque se detectaron observaciones por falta de equipamiento, estas fueron solventadas con documentación y evidencia fotográfica. También se revisaron:

• 40 contratos del IMPE con médicos especialistas (2.73 mdp),

• 15 convenios del DIF (13.29 mdp),

• Y egresos por 141.3 mdp en la Tesorería Municipal, sin hallarse irregularidades.

En cuanto a obra pública, se participó en 25 sesiones del comité correspondiente, en las que se aprobaron 57 contratos por un monto superior a 391 millones de pesos. Se realizaron 51 inspecciones físicas a obras, en su mayoría con avances superiores al 85 %, aunque en algunos casos hubo retrasos por factores climáticos.

Con el programa “Sindicatura en Tu Colonia”, se llevaron a cabo 915 visitas en 34 colonias, con un 79 % de satisfacción reportada por los ciudadanos. Se atendieron temas de alumbrado, recolección de basura, seguridad y mantenimiento de parques.

En zonas rurales como La Noria, Colonia Soto, El Charco y Guadalupe, se realizaron recorridos junto a autoridades seccionales para documentar necesidades de servicios e infraestructura.

Con el programa “Fraccionamientos al 100”, se logró incorporar 14 fraccionamientos más, sumando un total de 161 formalmente entregados al Municipio. Franco hizo un llamado a las desarrolladoras que aún no han cumplido con este proceso, advirtiendo que en 2026 se aplicarán las garantías correspondientes conforme a la normativa.

También se supervisó el cumplimiento de 15 prestadores de servicios de áreas verdes, detectando fallas en 4 de ellos. Un caso específico, en la zona 7, fue turnado a las autoridades correspondientes por irregularidades documentadas.

En asuntos generales de la sesión, se acordó emitir una nueva convocatoria para las vacantes actuales del Consejo Consultivo.

La Síndica Olivia Franco reiteró su compromiso con mantener una Sindicatura cercana, técnica y vigilante, que trabaja con independencia y con apego a la legalidad. Subrayó que la participación activa del Consejo Consultivo ha sido clave para el fortalecimiento de los mecanismos de control y para asegurar que el uso de los recursos públicos beneficie directamente a la ciudadanía.