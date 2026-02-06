Realizan en Cuauhtémoc el 4to Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos

Viernes 6 de febrero de 2026

Con el objetivo de fortalecer la capacitación, el intercambio de experiencias y la profesionalización de la función de vigilancia de la hacienda pública municipal, se llevó a cabo en la ciudad de Cuauhtémoc, el 4to Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos “Hacia la Profesionalización”, con la anfitrionía del Presidente Municipal, Humberto Pérez, y la Síndica Municipal, Lourdes Mendoza.

Durante el encuentro se impartieron jornadas de capacitación técnica enfocadas en la correcta planeación y supervisión de la gestión pública, destacando temas clave como el Plan Anual de Trabajo 2026, Tabla de Valores, Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, funcionamiento de Comisiones Edilicias, Comités de Adquisiciones y de Obra Pública, revisiones de cumplimiento e informes trimestrales.

Asimismo, se abordaron aspectos fundamentales de la Declaración Fiscal y Patrimonial, herramientas indispensables para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del servicio público.

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, subrayó la importancia de estos espacios de formación continua para consolidar un desempeño responsable y profesional.

“La Sindicatura tiene una responsabilidad clave en el cuidado de los recursos públicos; por ello es fundamental contar con preparación técnica, conocimiento normativo y unificar criterios que nos permitan ejercer una vigilancia eficaz, transparente y cercana a la ciudadanía”, expresó.

Agregó que la capacitación permanente permite que las Síndicas y Síndicos cuenten con mejores herramientas para supervisar la correcta aplicación del presupuesto, fortalecer los procesos administrativos y garantizar gobiernos municipales más ordenados y responsables.

El 4to Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos reafirma el compromiso de las autoridades municipales con la profesionalización, la transparencia y la rendición de cuentas, en beneficio de las y los ciudadanos de Chihuahua.