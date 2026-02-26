Realizan insaculación del concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”

Jueves 26 de febrero de 2026

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Instituto Estatal Electoral (IEE) efectuaron la insaculación del concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”, que seleccionó como gobernadora infantil a Daniela Hernández Trejo, de la Primaria Miguel Ahumada No.2037, del municipio de Ahumada.

El proceso de asignación aleatoria de la mandataria infantil y 17 estudiantes que integran el Gabinete Infantil 2026 se efectuó con el sistema informático del IEE, en el que se tomaron en cuenta aspectos como la equidad de género, lugar de origen y el subsistema educativo.

Se incluyó al alumnado de los subsistemas estatal y federalizado, al de educación indígena, migrante y menonita, y de los centros comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), para un total de mil 424 participantes registrados.

La insaculación se efectuó en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEE, adonde acudió el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado; y el presidente de la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEE, Víctor Yuri Zapata Leos.

Parga Amado manifestó que el propósito de este concurso es acercar a las alumnas y alumnos de Educación Primaria a la vida pública, mediante el fomento de la participación cívica, la democracia y el sentido de responsabilidad social.

El funcionario agradeció al Instituto Estatal Electoral por su acompañamiento y apoyo continuo en este proceso, que año con año permite que las niñas y niños vivan una experiencia única, enriquecedora y formativa.

Indicó que el 30 de abril, en el marco de los festejos del Día de la Niñez, las y los funcionarios infantiles seleccionados se incorporarán a las actividades agendadas por sus homólogas y homólogos para participar en conjunto con las responsabilidades propias del cargo.

Durante la ceremonia de insaculación de la “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”, también se seleccionó a las y los integrantes de las convocatorias de “Diputado y Diputada Infantil por un Día”, “Magistratura Infantil” y “Consejo Electoral Infantil por un Día”.

En el evento se tuvo como testigos de honor a alumnas y alumnos de quinto grado de la Primaria Estatal Díaz Ordaz, Primaria Federal Eloy S. Vallina y Primaria Indígena Florencio Díaz Holguín, además de estudiantes de quinto y sexto grado de la Primaria Comunitaria de Conafe Cumbres de Sacramento.

Gabinete Infantil 2026

• Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.- Daniela Hernández Trejo, de Ahumada

• Secretaría General de Gobierno.- Celia Yamileth Quintana Momaca, de Balleza

• Secretaría de Educación y Deporte.- Aitana Moreno Hernández, de Ciudad Juárez

• Secretaría de Hacienda.- Mario Domínguez Yáñez, de Galeana

• Secretaría de Salud.- Sebastián Alberto Varela Hernández, de Cuauhtémoc

• Fiscalía General del Estado de Chihuahua.- Azucena Abigail Torres Leyva, de Batopilas

• Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.- Reyna Camila Rocha Sánchez, de Delicias

• Secretaría de la Función Pública.- Dariana Hernández López, de Camargo

• Secretaría de Desarrollo Rural.- Gloria Jaylen Mendoza Parada, de Chihuahua

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social.- Carlos Acosta Mendoza, de Saucillo

• Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.- Idolina Nohemí Rivas Hernández, de Guadalupe y Calvo

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.- Valeria Mendoza Rascón, de Ocampo

• Secretaría de Cultura.- Carlos Leonel Gastelum Villalobos, de Guachochi

• Secretaría de Turismo.- Oziel Martínez Muñoz, de Nuevo Casas Grandes

• Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.- Iker Josué Martínez Pedroza, de Gómez Farías

• DIF Estatal.- Alan Fernando Núñez Rodríguez, de Parral

• Secretaría de Seguridad Pública.- Kevin Camilo Mendoza Torres, de Bocoyna

• Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.- Franco Jesús Franco Morales, de Jiménez