Realizan operativo de revisión extraordinaria en el Cereso Femenil de Aquiles Serdán

Martes 7 de abril de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 1, ubicado en Aquiles Serdán, como parte de las acciones permanentes para reforzar la gobernabilidad y el control penitenciario en Chihuahua.

De acuerdo con el comunicado oficial, el despliegue inició a las 06:00 horas del 7 de abril de 2026, con la participación coordinada de los tres niveles de gobierno y con el objetivo de detectar y retirar objetos no permitidos, así como fortalecer la estabilidad operativa al interior del penal.

La intervención contó con un estado de fuerza de 60 elementos y tres vehículos oficiales de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, además del apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que sumó 12 elementos y dos unidades. En total, el operativo reunió 72 efectivos.

Las autoridades informaron que fueron revisados los módulos 1, 2 y 3, así como el área de ingresos, C.O.C., talleres y maquila, abarcando 54 estancias y a un total de 230 mujeres privadas de la libertad.

La SSPE destacó que no se localizaron artículos prohibidos, lo que, afirmaron, refleja el control interno y el cumplimiento de las normas de seguridad dentro del centro penitenciario.