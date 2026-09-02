Realizan operativo extraordinario en Cereso de Aquiles Serdán; aseguran puntas hechizas y celulares

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Aquiles Serdán, Chih.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desplegó un operativo extraordinario de revisión en el Cereso Estatal No. 1, con el objetivo de localizar y retirar objetos prohibidos que pudieran representar un riesgo para las personas privadas de la libertad, visitantes y personal penitenciario.

Como resultado de la inspección fueron aseguradas 11 puntas hechizas, dos teléfonos celulares, un cargador, dos bocinas, una memoria y dos resistencias hechizas. También fueron retiradas prendas no autorizadas, artículos de manufactura propia y basura acumulada.

El operativo comenzó alrededor de las 6:00 horas de este miércoles y contó con la participación de personal de la SSPE, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

En total participaron 158 elementos, quienes realizaron revisiones en los módulos 9, 10 y 12, así como en el área de ingresos. Durante el despliegue fueron inspeccionadas 618 personas privadas de la libertad.

La autoridad penitenciaria informó además que el módulo 12 fue recientemente readaptado como parte de la estrategia de seguridad y aprovechamiento de espacios. De acuerdo con el director de los Centros Penitenciarios, Elmer Soto, estas acciones han contribuido a disminuir la sobrepoblación del penal del 33 al 3 por ciento.